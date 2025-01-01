Mahendragarh-Narnaul News: पटीकरा में पंचकुंडीय नारियल महायज्ञ जारी
रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 01:24 AM IST
Updated Tue, 13 Oct 2026 01:24 AM IST
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नारनौल। शारदीय नवरात्र को लेकर ग्राम पटीकरा स्थित महंत तेजादास आश्रम, शाहपुर दोयम मार्ग पर 11 दिवसीय पंचकुंडीय नारियल महायज्ञ सोमवार को जारी रहा। वैदिक मंत्रोच्चार और मां भगवती के जयकारों के बीच आयोजित कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। आचार्य क्रांति निर्मल शास्त्री के वैदिक मंत्रोच्चार के बीच महंत नंदकिशोर दास महाराज ने विधि-विधान से पूजन-अर्चन कर यज्ञ में आहुति डलवाई। संवाद
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