Mahendragarh-Narnaul News: 42 साल बाद फिर मिले पुराने दोस्त, यादों से महका कॉलेज

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कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव डॉ. यशपाल यादव आईएएस मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों को याद करते हुए कहा कि कॉलेज केवल ईंट-पत्थर की इमारत नहीं, बल्कि संस्कारों की नींव है। यहीं की बेंचों पर बैठकर उन्होंने सपने देखना सीखा। आज वे जिस मुकाम पर हैं, उसकी नींव इसी कॉलेज में पड़ी थी।डॉ. यादव ने कहा कि जीवन में सही मार्गदर्शन के साथ लिया गया एक उचित निर्णय पूरी जिंदगी बदल सकता है। उनके गुरुजनों ने उन्हें सही राह दिखाई। उन्होंने कहा कि लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत सच्ची हो तो गांव के छोटे से कॉलेज का विद्यार्थी भी प्रदेश के मुख्य सचिव जैसे पद तक पहुंच सकता है।इस अवसर पर वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. सीएस वर्मा प्रभाकर ने अपनी कृति ‘दीप जलाना चाहता हूं’ मुख्य अतिथि को भेंट की। समारोह ने पुराने छात्रों को पुरानी यादें साझा करने का अवसर दिया।इस दौरान पूर्व विद्यार्थियों ने कॉलेज से जुड़े अपने अनुभव साझा किए और संस्थान के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। सभी ने ऐसे आयोजनों को आपसी संबंध मजबूत करने और नई पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए महत्वपूर्ण बताया। संवाद