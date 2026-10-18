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Mahendragarh-Narnaul News: 42 साल बाद फिर मिले पुराने दोस्त, यादों से महका कॉलेज

Sun, 18 Oct 2026 11:51 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 11:51 PM IST
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Old friends reunite after 42 years; college filled with memories
मंडी अटेली। राजकीय महाविद्यालय में रविवार को एल्युमनी एसोसिएशन की ओर से एल्युमनी मीट 2026 का आयोजन किया गया। वर्ष 1981 में स्थापित इस कॉलेज के पुराने छात्र करीब 42 साल बाद एक छत के नीचे मिले तो पुरानी यादें ताजा हो गईं। इस दौरान छात्रों के चेहरों पर खुशी और आंखों में बीते दिनों की झलक दिखाई दी।
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कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव डॉ. यशपाल यादव आईएएस मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों को याद करते हुए कहा कि कॉलेज केवल ईंट-पत्थर की इमारत नहीं, बल्कि संस्कारों की नींव है। यहीं की बेंचों पर बैठकर उन्होंने सपने देखना सीखा। आज वे जिस मुकाम पर हैं, उसकी नींव इसी कॉलेज में पड़ी थी।
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डॉ. यादव ने कहा कि जीवन में सही मार्गदर्शन के साथ लिया गया एक उचित निर्णय पूरी जिंदगी बदल सकता है। उनके गुरुजनों ने उन्हें सही राह दिखाई। उन्होंने कहा कि लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत सच्ची हो तो गांव के छोटे से कॉलेज का विद्यार्थी भी प्रदेश के मुख्य सचिव जैसे पद तक पहुंच सकता है।
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इस अवसर पर वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. सीएस वर्मा प्रभाकर ने अपनी कृति ‘दीप जलाना चाहता हूं’ मुख्य अतिथि को भेंट की। समारोह ने पुराने छात्रों को पुरानी यादें साझा करने का अवसर दिया।

इस दौरान पूर्व विद्यार्थियों ने कॉलेज से जुड़े अपने अनुभव साझा किए और संस्थान के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। सभी ने ऐसे आयोजनों को आपसी संबंध मजबूत करने और नई पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए महत्वपूर्ण बताया। संवाद
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