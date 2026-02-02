Mahendragarh-Narnaul News: अब स्मार्ट बनेंगे गुरुजी, एआई से तैयार करेंगे वर्कशीट

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प्रशिक्षण के तीसरे दिन जिला समन्वयक डॉ. विक्रम सिंह ने अलग-अलग प्रशिक्षण केंद्रों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने शिक्षकों से संवाद करते हुए कहा कि प्रशिक्षण में सीखी गई नई शिक्षण गतिविधियों, डिजिटल टूल्स और रणनीतियों को कक्षा में लागू करना जरूरी है। इससे बच्चों की बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मजबूत होगा।प्राचार्य डॉ. दीपेंद्र चौहान ने शिक्षकों को प्रशिक्षण का महत्व समझाते हुए पढ़ाने में नवाचार अपनाने के लिए प्रेरित किया। एसटीजी सदस्य नरेंद्र सिंह ने महेंद्रगढ़ खंड के शिविर का निरीक्षण कर सुझाव दिए। संपर्क फाउंडेशन के मनीष शर्मा ने संपर्क डिवाइस की उपयोगिता बताई।अंतिम दिन अंग्रेजी शिक्षण की तकनीकों और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड पर चर्चा होगी। प्रशिक्षण का उद्देश्य शिक्षकों की दक्षता बढ़ाकर प्राथमिक स्तर पर बच्चों के सीखने के परिणामों में सुधार लाना है।बालवाटिका से पांचवीं तक पर जोरप्रशिक्षण में बालवाटिका से कक्षा पांचवीं तक के शिक्षण कौशल विकसित करने पर ध्यान दिया जा रहा है। शुरुआती सत्रों में हिंदी भाषा शिक्षण, शिक्षक संदर्शिका, बहुकक्षा शिक्षण, बच्चों के स्तर के अनुसार अभ्यास और निपुण हरियाणा टीचर ऐप की जानकारी दी जा रही है। आगामी सत्रों में गणित शिक्षण, टीएलएम किट और स्मार्ट टीवी डिवाइस का प्रशिक्षण होगा। शिक्षकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की मदद से वर्कशीट और अभ्यास प्रश्न तैयार करना भी सिखाया जाएगा।