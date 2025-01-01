Mahendragarh-Narnaul News: नए विद्यार्थियों को सफलता के लिए किया प्रेरित

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नारनौल। राजकीय महाविद्यालय नारनौल में मंगलवार को नए विद्यार्थियों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्राचार्य कृष्ण कुमार ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने विद्यार्थियों और अभिभावकों को महाविद्यालय की शैक्षणिक, सांस्कृतिक, खेलकूद और अन्य सुविधाओं की जानकारी दी। प्राचार्य कृष्ण कुमार ने कहा कि विद्यार्थी महाविद्यालय में उपलब्ध संसाधनों का लाभ उठाकर अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करें और लक्ष्य प्राप्ति के लिए निरंतर मेहनत करें। वरिष्ठ प्रोफेसर सतीश सैनी ने यूथ रेडक्रॉस, एनएसएस, एनसीसी और प्लेसमेंट प्रकोष्ठों की जानकारी दी। हवा सिंह ने पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं, खेल मैदान और मल्टीपर्पज हॉल की जानकारी दी। कार्यक्रम में विद्यार्थी, अभिभावक और स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। संवाद