Mahendragarh-Narnaul News: विधायक कंवर सिंह यादव ने बोरवेल व पानी की टंकी का कियालोकार्पण

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परिवारजनों, ग्रामीणों और क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने अमर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। विधायक कंवर सिंह यादव ने इस कार्य को सराहनीय और अनुकरणीय बताया। उन्होंने कहा कि दिवंगत व्यक्ति की स्मृति में जनहित के कार्य सच्ची श्रद्धांजलि होते हैं।इस अवसर पर किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष पवन खैरवाल मौजूद रहे। रामपाल बोहरा, डॉ राजबीर यादव और डॉ. रामपाल यादव भी उपस्थित थे। महिपाल सिंह मेघनवास, हकीकत, अजीत कुमार और अशोक बेरी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। राजू मिस्त्री सहित अनेक अन्य लोग भी वहां मौजूद थे। विधायक ने दिवंगत अमर सिंह को श्रद्धांजलि दी और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।