Mahendragarh-Narnaul News: अखिल भारतीय सम्मेलन में महेंद्रगढ़ की मधु कटकाई सम्मानित

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कार्यक्रम की शुरुआत गो-पूजन, भगवान बलराम पूजन और ध्वजारोहण से हुई। विभिन्न राज्यों से पहुंची महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में नजर आईं। लोकगीतों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम में रंग भर दिया।सम्मेलन में कृषि, पशुपालन, जैविक एवं प्राकृतिक खेती, देशी बीजों के संरक्षण, खाद्य प्रसंस्करण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका पर चर्चा हुई। महिला किसानों को उनकी मेहनत के अनुरूप पहचान और सम्मान देने के साथ कृषि से जुड़े निर्णयों में उनकी भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया।कोटा कृषि विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. विमला डुकवाल सहित कई वक्ताओं ने कृषि क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को रेखांकित किया। उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिला किसानों को सम्मानित किया गया। महेंद्रगढ़ की महिला जिला प्रमुख मधु कटकाई को भी मंच से सम्मान मिला। उनके सम्मान से जिले की महिला कार्यकर्ताओं में खुशी और उत्साह का माहौल रहा।