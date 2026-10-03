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Mahendragarh-Narnaul News: अखिल भारतीय सम्मेलन में महेंद्रगढ़ की मधु कटकाई सम्मानित

Sat, 03 Oct 2026 02:16 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 02:16 AM IST
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MadhuMadhu Katkai from Mahendragarh honored at an all-India conference. Katkai from Mahendragarh honored at an all-India conference.
फोटो संख्या:66- अखिल भारतीय महिला किसान कार्यकर्ता सम्मेलन  दिल्ली में सम्मानित बनारसी देवी अपन
कनीना। भारतीय किसान संघ की ओर से बुधवार को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में अखिल भारतीय महिला किसान कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें देशभर से हजारों महिला किसान कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। हरियाणा की ओर से प्रदेश महिला अध्यक्ष बनारसी देवी के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाओं ने सम्मेलन में हिस्सा लिया। बनारसी देवी ने मंच से हरियाणा का प्रतिनिधित्व करते हुए संबोधित भी किया।
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कार्यक्रम की शुरुआत गो-पूजन, भगवान बलराम पूजन और ध्वजारोहण से हुई। विभिन्न राज्यों से पहुंची महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में नजर आईं। लोकगीतों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम में रंग भर दिया।
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सम्मेलन में कृषि, पशुपालन, जैविक एवं प्राकृतिक खेती, देशी बीजों के संरक्षण, खाद्य प्रसंस्करण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका पर चर्चा हुई। महिला किसानों को उनकी मेहनत के अनुरूप पहचान और सम्मान देने के साथ कृषि से जुड़े निर्णयों में उनकी भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया।
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कोटा कृषि विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. विमला डुकवाल सहित कई वक्ताओं ने कृषि क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को रेखांकित किया। उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिला किसानों को सम्मानित किया गया। महेंद्रगढ़ की महिला जिला प्रमुख मधु कटकाई को भी मंच से सम्मान मिला। उनके सम्मान से जिले की महिला कार्यकर्ताओं में खुशी और उत्साह का माहौल रहा।
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