Mahendragarh-Narnaul News: मूवी डाउनलोड करने के चक्कर में गंवाए 1.44 लाख, साइबर ठगी में छह गिरफ्तार

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पुलिस प्रवक्ता नरेश कुमार के अनुसार पीड़ित ने 20 अक्तूबर को शिकायत दर्ज करवाई थी। उसने बताया कि 18 अक्तूबर को मोबाइल पर मूवी डाउनलोड करते समय एक संदिग्ध एपीके फाइल डाउनलोड हो गई, जिससे फोन हैंग हो गया। कुछ समय बाद उसके खाते से 98 हजार और पत्नी के खाते से 46 हजार रुपये निकलने के मैसेज आए। उसने तुरंत 1930 पर शिकायत की।जांच अधिकारी एएसआई प्रदीप कुमार ने बैंक खातों और लेनदेन की जांच की। ट्रांजेक्शन और वित्तीय रिकॉर्ड खंगालने पर ठगी की रकम अलग-अलग खातों में स्थानांतरित होने का पता चला। इनमें 98 हजार रुपये आगरा निवासी राहुल कुमार के खाते में पहुंचे थे।पुलिस ने एक नवंबर को उसे गिरफ्तार किया। इसके बाद जांच के आधार पर दो नवंबर को आगरा के एक अन्य युवक, तीन नवंबर को रामू कुशवाह, पांच नवंबर को अमित शर्मा और कुशपाल सिंह राजावत तथा छह नवंबर को राजस्थान के दौसा निवासी रिंकू मीणा को गिरफ्तार किया।पुलिस के अनुसार अब तक 30 हजार रुपये बरामद किए गए हैं। एक अन्य आरोपी की गिरफ्तारी और बाकी रकम की बरामदगी के प्रयास जारी हैं। पुलिस ने लोगों से अनजान लिंक और वेबसाइट से एपीके फाइल डाउनलोड नहीं करने की अपील की है।