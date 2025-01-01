Mahendragarh-Narnaul News: मंथरा बन रहे जगदीश बिल्ला, कोपभवन की लीला देख मंत्रमुग्ध हुए दर्शक

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भगवान नारायण सेवा संस्था के सहयोग से हो रही रामलीला का शुभारंभ समाजसेवी राजेश चौधरी और अरुण चौधरी ने गणेश पूजन के साथ किया। मंच संचालन भारत भूषण तायल और रतनलाल भास्कर ने किया।प्रवक्ता सुरेंद्र जैन ने बताया कि श्रीराम को अयोध्या का राजा बनाने की घोषणा के बाद मंथरा कैकेयी को भड़काती है। वह भरत के लिए राजगद्दी और राम के लिए वनवास मांगने को कहती है। इसी प्रसंग के साथ लीला को विराम दिया गया।श्रीराम की भूमिका नवीन सिंघल, सीता की विवेक शर्मा और कैकेयी की अभिषेक सोनी ने निभाई। इस मौके पर रामलीला कमेटी के संरक्षक वेद प्रकाश सैनी सहित कई सदस्य और दर्शक मौजूद रहे।