Mahendragarh-Narnaul News: 200 मी. दौड़ में गौरव और स्नेहा ने जीता पहला स्थान

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200 मीटर लड़कियों की दौड़ में स्नेहा ने प्रथम, प्रियंका ने द्वितीय और मुस्कान ने तृतीय स्थान हासिल किया। 400 मीटर लड़कियों की दौड़ में सपना प्रथम, पूजा द्वितीय और आरती तृतीय स्थान पर रहीं।प्रतियोगिता का शुभारंभ शुक्रवार को नारनौल की डीएसपी डॉ. कविता ने मुख्य अतिथि के रूप में किया। प्रतियोगिता में 100, 200, 400 और 800 मीटर दौड़ के अलावा हाई जंप, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, डिस्कस थ्रो और जैवलिन थ्रो की स्पर्धाएं भी आयोजित की जा रही हैं।खेल प्रभारी प्रीति यादव की देखरेख में आयोजित प्रतियोगिता में डॉ. हंसराज और शिवरतन ने सहयोग दिया। मंच संचालन डॉ. अजय यादव ने किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राध्यापक, कर्मचारी और विद्यार्थी मौजूद रहे।