Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   Government College won 15 awards

Mahendragarh-Narnaul News: राजकीय महाविद्यालय ने जीते 15 पुरस्कार

Mon, 16 Nov 2026 11:16 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 11:16 PM IST
विज्ञापन
Government College won 15 awards
फोटो 04 प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ी व काॅलेज स्टाफ सदस्य। स्रोत: संस्थान
नारनौल। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, मीरपुर में 13 से 15 नवंबर तक आयोजित तीन दिवसीय इंटर-जोनल युवा महोत्सव में राजकीय महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में 15 पुरस्कार हासिल किए। प्राचार्य प्रो. नरेश यादव के नेतृत्व तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम टीम प्रभारी डॉ. मीना यादव के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा, रचनात्मकता और अनुशासन का परिचय दिया। जिला उच्चतर शिक्षा अधिकारी डॉ. अमित चौधरी ने इस उपलब्धि पर विद्यार्थियों और प्राध्यापकों को बधाई दी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed