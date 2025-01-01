फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   Give daughters the same respect and education as sons: Asha Singh

बेटियों को बेटों के समान सम्मान और शिक्षा दें : आशा सिंह

Wed, 04 Nov 2026 12:42 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 12:42 AM IST
विज्ञापन
Give daughters the same respect and education as sons: Asha Singh
फोटो संख्या:-58 गांव खेड़ी तलवाना में लिंगानुपात को लेकर जागरूक करती हुई स्वास्थ्यकर्मी।​ - फोटो : Archive
कनीना। गांव तलवाना में लिंगानुपात सुधारने और बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए जागरूकता शिविर लगाया गया। सीएचसी सेहलंग की वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रभा यादव के मार्गदर्शन में आयोजित शिविर में महिला स्वास्थ्य कर्मी आशा सिंह और सुदेश कुमारी ने महिलाओं को भ्रूण लिंग जांच को कानूनी अपराध बताते हुए इससे दूर रहने की अपील की। आशा सिंह ने कहा कि बेटियों को बेटों के समान सम्मान और शिक्षा देना जरूरी है। समाज में भेदभाव खत्म करके ही समानता लाई जा सकती है। उन्होंने महिलाओं को बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ की शपथ भी दिलाई। इस अवसर पर आशा कार्यकर्ता सुनीता, सुनहरी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सविता, ईशवंती, अंगूरी देवी, पिंकी सहित अन्य महिलाएं मौजूद रहीं। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed