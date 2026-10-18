Mahendragarh-Narnaul News: शक्ति केंद्र पर बूथ सत्यापन और संगठन मजबूती पर जोर

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नारनौल। सुषमा स्वराज शक्ति केंद्र के अंतर्गत शक्ति केंद्र प्रमुख सुरेंद्र सोनी के निवास स्थान पर संगठनात्मक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला प्रभारी वरुण श्योराण विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट राकेश शर्मा ने मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत की। बैठक में शक्ति केंद्र स्तर पर बूथों के सत्यापन व संगठन को मजबूत बनाने को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया। संगठनात्मक गतिविधियों को प्रभावी बनाने और बूथ स्तर पर कार्यों की समीक्षा करने के विषय पर चर्चा की गई। संवाद