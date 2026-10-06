Mahendragarh-Narnaul News: किसानों ने मांगा हक, बोले-समस्याएं दूर नहीं हुईं तो आंदोलन ज्ञापन

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किसानों ने बाजरे की सरकारी खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जल्द शुरू करने और भावांतर भरपाई योजना बंद करने की मांग की। साथ ही वर्ष 2023 का लंबित भावांतर भुगतान जारी करने की मांग रखी। किसानों ने क्षेत्र में सरकारी लैब और किसान भवन बनाने की भी मांग की।उन्होंने बताया कि वर्ष 2024-25 का फसल बीमा क्लेम अभी तक नहीं मिला है। किसानों ने बीमा राशि जल्द जारी करने तथा किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने की प्रक्रिया सरल करने की मांग की। पोर्टल वेरिफिकेशन भी जल्द शुरू करने की मांग रखी गई। जिला प्रधान अजीत सिंह यादव ने कहा कि मांगें पूरी नहीं हुईं तो यूनियन आंदोलन करेगी। इस दौरान कई किसान नेता मौजूद रहे।