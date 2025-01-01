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Mahendragarh-Narnaul News: वेतन और सुविधाओं के लिए कर्मचारियों का धरना, बड़े आंदोलन की चेतावनी

Tue, 13 Oct 2026 01:24 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 01:24 AM IST
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Employees stage sit-in for salary and benefits; warn of a major agitation.
फोटो संख्या:53- जनस्वास्थ्य अ​भियांत्रिकी विभाग में धरना प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों को संबाे - फोटो : 1
महेंद्रगढ़। ऑल हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल यूनियन संबंधित हरियाणा कर्मचारी महासंघ ने सोमवार को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग मंडल महेंद्रगढ़ में दो घंटे का सांकेतिक धरना दिया। प्रांतीय मुख्य सलाहकार महेंद्र यादव ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कार्यकारी अभियंता की नीतियों पर सवाल उठाए।
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जिला चेयरमैन विनोद कुमार और ब्रांच प्रधान सुरेंद्र फौजी ने बताया कि कर्मचारियों की मांगों का समाधान नहीं होने पर मंगलवार को भी धरना जारी रहेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं हुईं तो संगठन बड़े आंदोलन का रास्ता अपनाएगा। उन्होंने कहा कि जल और मल व्यवस्था बाधित होने की जिम्मेदारी विभागीय अधिकारियों की होगी।
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यूनियन की प्रमुख मांगों में कर्मचारियों का वेतन हर महीने सात तारीख तक खाते में डालना, एचकेआरएन कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा देना, बकाया तेल-साबुन उपलब्ध करवाना तथा रेनकोट, डंगरी और जूतों की राशि का भुगतान करना शामिल है।
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इसके अलावा टर्म कर्मचारियों का बकाया 12 माह का वेतन, ओएंडएम कर्मचारियों का बकाया वेतन तथा पीएफ और ईएसआई की राशि खातों में जमा करवाने की मांग उठाई गई। धरने में यूनियन के कई पदाधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।
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