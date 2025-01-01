Mahendragarh-Narnaul News: कर्मचारियों ने व्यापारियों से मांगा सहयोग, शहर में प्रदर्शन कर जताया रोष
रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 21 Aug 2026 12:32 AM IST
Updated Fri, 21 Aug 2026 12:32 AM IST
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नारनौल। नगर पालिका कर्मचारी संघ की नारनौल इकाई की हड़ताल वीरवार को 15वें दिन भी जारी रही। कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर शहर में प्रदर्शन कर हरियाणा सरकार के खिलाफ रोष जताया। प्रदर्शन की अध्यक्षता इकाई प्रधान भूपेंद्र सरवन ने की। अग्निशमन विभाग के इकाई प्रधान गुरदयाल सिंह समेत फायर विभाग के कर्मचारी भी प्रदर्शन में शामिल हुए।
कर्मचारियों ने शहर में व्यापारियों को अपनी मांगों से जुड़े पर्चे बांटे और आंदोलन में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि हड़ताल के कारण शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है, इसे लेकर कर्मचारी भी चिंतित हैं। उनका कहना है कि सरकार की ओर से कई बार मांगें पूरी करने का आश्वासन दिया गया लेकिन अब तक धरातल पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना और अग्निशमन विभाग से जुड़े कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करना शामिल है। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि लंबे समय से मांगों को लेकर आंदोलन चल रहा है, लेकिन समाधान नहीं होने से रोष बढ़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक सरकार मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं करती, हड़ताल जारी रहेगी।
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कर्मचारियों ने शहर में व्यापारियों को अपनी मांगों से जुड़े पर्चे बांटे और आंदोलन में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि हड़ताल के कारण शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है, इसे लेकर कर्मचारी भी चिंतित हैं। उनका कहना है कि सरकार की ओर से कई बार मांगें पूरी करने का आश्वासन दिया गया लेकिन अब तक धरातल पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
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कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना और अग्निशमन विभाग से जुड़े कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करना शामिल है। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि लंबे समय से मांगों को लेकर आंदोलन चल रहा है, लेकिन समाधान नहीं होने से रोष बढ़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक सरकार मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं करती, हड़ताल जारी रहेगी।
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