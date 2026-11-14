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Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   Employees extended an invitation for the Hanuman ji ka rot a traditional offering of sweetened flatbread

Mahendragarh-Narnaul News: कर्मचारियों ने हनुमान जी के रोट का दिया न्योता

Sat, 14 Nov 2026 09:14 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 09:14 PM IST
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Employees extended an invitation for the Hanuman ji ka rot a traditional offering of sweetened flatbread
महेंद्रगढ़। बिजली निगम कार्यालय में मंगलवार को हनुमान जी के रोट का धार्मिक आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर बिजली कर्मचारियों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। जेई जितेंद्र कुमार ने बताया कि सोमवार रात आठ बजे हनुमान जागरण होगा जिसमें भजन-कीर्तन के माध्यम से बजरंगबली का गुणगान किया जाएगा। मंगलवार सुबह आठ बजे विधि-विधान से हवन-यज्ञ होगा। इसके बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया जाएगा। बिजली कर्मचारियों ने सभी कर्मचारियों, उनके परिवारजनों और क्षेत्रवासियों से कार्यक्रम में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की है। संवाद
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