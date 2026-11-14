Mahendragarh-Narnaul News: कर्मचारियों ने हनुमान जी के रोट का दिया न्योता
रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 09:14 PM IST
Updated Sat, 14 Nov 2026 09:14 PM IST
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महेंद्रगढ़। बिजली निगम कार्यालय में मंगलवार को हनुमान जी के रोट का धार्मिक आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर बिजली कर्मचारियों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। जेई जितेंद्र कुमार ने बताया कि सोमवार रात आठ बजे हनुमान जागरण होगा जिसमें भजन-कीर्तन के माध्यम से बजरंगबली का गुणगान किया जाएगा। मंगलवार सुबह आठ बजे विधि-विधान से हवन-यज्ञ होगा। इसके बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया जाएगा। बिजली कर्मचारियों ने सभी कर्मचारियों, उनके परिवारजनों और क्षेत्रवासियों से कार्यक्रम में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की है। संवाद
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