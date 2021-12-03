Mahendragarh-Narnaul News: 10 करोड़ की अवैध शराब मामले में नारनौल के शराब कारोबारी के ठिकानों पर ईडी की रेड

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इस मामले में अंकुश गोयल का नाम सामने आया था। गुरुग्राम पुलिस ने दिसंबर 2025 में उसे राजस्थान के झुंझुनूं से गिरफ्तार किया था। उसे गुरुग्राम के सिग्नेचर टावर स्थित द ठेका नामक शराब की दुकान का सह-मालिक बताया गया था। दुकान में उसकी 25 प्रतिशत हिस्सेदारी होने की बात भी सामने आई थी। अंकुश गोयल नारनौल के गुरु नानक मोहल्ले का निवासी है। जनवरी 2026 में अदालत ने अंकुश गोयल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।दिसंबर 2025 में गुरुग्राम पुलिस ने द ठेका शराब की दुकान पर छापेमारी की थी। इस दौरान मौके से विदेशी शराब की 3,921 पेटियां और 176 खुली बोतलें बरामद हुई थीं। शराब की कीमत करीब 10 करोड़ रुपये आंकी गई थी। जांच में बोतलों पर जरूरी होलोग्राम और ट्रैक-ट्रेस स्ट्रिप्स नहीं मिले थे। इससे शराब की वैधता और उसके स्रोत पर सवाल उठे थे। इस मामले में गुरुग्राम पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया था। वहीं, आबकारी विभाग के एक अधिकारी को भी निलंबित किए जाने की जानकारी सामने आई थी।मंगलवार को ईडी की छापेमारी की सूचना मिलते ही शहर में चर्चा शुरू हो गई। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि टीम ने कौन से दस्तावेज या अन्य सामग्री जब्त की है और किसी व्यक्ति से पूछताछ की गई है या नहीं। ईडी की आधिकारिक जानकारी के बाद ही कार्रवाई और जांच के दायरे की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।