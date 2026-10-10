Mahendragarh-Narnaul News: मलेरिया कार्यालय में ड्राइवर पर लिपिक से मारपीट का आरोप, मेडिकल जांच की मांग

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शिकायत के अनुसार, ड्राइवर संदीप का लिपिक के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया जो धक्का-मुक्की और मारपीट तक पहुंच गया। इससे कार्यालय में तनाव फैल गया। रजत ने आरोप लगाया कि ड्राइवर नशे में था और उसने मेज पर रखा सामान भी फेंक दिया।उन्होंने बताया कि जैसे ही उन्होंने 112 पर पुलिस को फोन किया, ड्राइवर मेडिकल के डर से भाग गया। शिकायत में रजत ने अपने और परिवार को लेकर चिंता भी जताई है। फिलहाल आरोपों पर ड्राइवर का पक्ष सामने नहीं आया है।सिविल सर्जन डॉ. अशोक कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग मामले की जांच कर रहा है और पुलिस को भी शिकायत दे दी गई है। जांच में दोषी पाए जाने पर ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।