Mahendragarh-Narnaul News: सतनाली में जिला स्तरीय किसान मेला सात को

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सतनाली। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से सात सितंबर को सतनाली अनाज मंडी में एनएफएसएनएम न्यूट्री-सीरियल्स योजना के तहत जिला स्तरीय किसान मेले का आयोजन किया जाएगा। उपमंडल कृषि अधिकारी डॉ. अजय यादव ने बताया कि मेले में क्षेत्र के किसानों को पोषक अनाज की खेती, सरकारी योजनाओं और कृषि से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम में विधायक महेंद्रगढ़, सांसद प्रतिनिधि, अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्रगढ़, वरिष्ठ संयोजक केवीके महेंद्रगढ़, डीएचओ नांगल चौधरी तथा महेंद्रगढ़ और सतनाली मार्केट कमेटी के चेयरमैन को आमंत्रित किया गया है। संवाद