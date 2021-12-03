भक्ति से मन को मिलता है सुकून : संजय
रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 12:04 AM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 12:04 AM IST
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नारनौल। श्री मेहंदीपुर बालाजी मित्र मंडल की ओर से मंगलवार रात शिव कॉलोनी में साप्ताहिक निशुल्क सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। आचार्य अश्वनी शर्मा ने पूजा-अर्चना के साथ पाठ का शुभारंभ करवाया। मंडल सलाहकार संजय अग्रवाल ने कहा कि भक्ति से मन को सुकून मिलता है। मंडल सदस्य विजय हल्दिया ने मुख्य यजमान अशोक शर्मा को बालाजी महाराज की प्रतिमा भेंट कर सम्मानित किया। इसके बाद कलाकारों ने भजनों की प्रस्तुति देकर माहौल भक्तिमय बना दिया। हनुमान जी के भजनों पर श्रद्धालु जमकर झूमे। संवाद
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