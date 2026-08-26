Mahendragarh-Narnaul News: डीएवी संस्थान दोबारा शुरू करने या जनहित में शिक्षा-कौशल केंद्र बनाने की मांग

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समाजसेवी हरेंद्र शर्मा ने बताया कि यह जमीन शिक्षण संस्थान चलाने के उद्देश्य से डीएवी संस्था को दी गई थी। लंबे समय तक यहां पढ़ाई हुई, लेकिन संस्थान बंद होने से जमीन और संसाधनों का शैक्षणिक उपयोग नहीं हो रहा है। उन्होंने जमीन की लीज अवधि, शर्तों और वर्तमान कानूनी स्थिति की जांच कराने की मांग की।पार्षद दीपक चौधरी ने कहा कि डीएवी संस्था से लिखित में पूछा जाए कि वह स्कूल दोबारा शुरू करेगी या नहीं। तैयार होने पर उससे भवन, स्टाफ, प्रवेश और शुरुआत की तारीख समेत पूरी कार्ययोजना मांगी जाए।ज्ञापन में कहा गया कि यदि डीएवी संस्थान दोबारा नहीं चलता तो जमीन का उपयोग जनहित में किया जाए। यहां वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, डिजिटल लाइब्रेरी, प्रतियोगी परीक्षा केंद्र, कंप्यूटर शिक्षा, कौशल विकास केंद्र, खेल सुविधाएं और विज्ञान प्रयोगशालाएं बनाई जा सकती हैं। इससे कनीना समेत आसपास के गांवों के विद्यार्थियों और युवाओं को लाभ मिलेगा।