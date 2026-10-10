Mahendragarh-Narnaul News: देवउठनी ग्यारस और शादियों के चलते इलेक्ट्रॉनिक बाजार में बढ़ी मांग

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दुकानदार दीपक अग्रवाल और मनीष खुराना ने बताया कि ग्राहक खरीदारी से पहले विभिन्न कंपनियों के उत्पादों की कीमत, फीचर्स और वारंटी की जानकारी ले रहे हैं। देवउठनी ग्यारस और शादी-विवाह के सीजन के चलते लोग घरों और नवविवाहित जोड़ों के लिए इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद रहे हैं।उन्होंने बताया कि बाजार में फ्रिज की कीमत 10 हजार से 60 हजार रुपये, एलईडी टीवी की कीमत 10 हजार से 60 हजार रुपये और वाशिंग मशीन की कीमत 9 हजार से 40 हजार रुपये तक है। दुकानदार मांग के अनुसार सामान का स्टॉक बढ़ा रहे हैं। सामान की आपूर्ति दिल्ली सहित अन्य स्थानों से हो रही है।ग्राहक नरेंद्र और दिनेश ने बताया कि वे खरीदारी से पहले अलग-अलग दुकानों पर कीमतों और ऑफरों की तुलना कर रहे हैं। कई ग्राहक पसंद का सामान पहले ही बुक करवा रहे हैं। दुकानदारों के अनुसार त्योहार नजदीक आने के साथ बिक्री में और बढ़ोतरी होने की संभावना है।