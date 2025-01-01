Mahendragarh-Narnaul News: जिलास्तरीय योगासन में दीपांशु, देवेश और फलक ने मारी बाजी

विज्ञापन

ट्रेडिशनल सिंगल बॉयज वर्ग में दीपांशु, देवेश कुमार, नीरज कुमार, राकेश कुमार और सिकंदर कुमार ने अपनी-अपनी आयु श्रेणियों में प्रथम स्थान प्राप्त किया। गर्ल्स वर्ग में फलक, साक्षी, शिवानी, राकेश कुमार और निर्मला देवी विजेता रहीं। आर्टिस्टिक सिंगल में जयवंत और परिणीति ने बाजी मारी।डॉ. निलेश मुदगल ने कहा कि प्रतियोगिताओं से खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है। विजेता खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस अवसर पर डॉ. भंवर सिंह, रीना देवी और योगाचार्य डॉ. नितिन सहित निर्णायक मंडल के सदस्य मौजूद रहे।