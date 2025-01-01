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Mahendragarh-Narnaul News: जिलास्तरीय योगासन में दीपांशु, देवेश और फलक ने मारी बाजी

Wed, 04 Nov 2026 12:34 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 12:34 AM IST
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Deepanshu, Devesh, and Falak emerged victorious in the district-level yogasana competition.
फोटो नंबर- 18जिला स्तरीय योगासन प्रतियोगिता में भाग लेते ​खिलाड़ी।
नारनौल। महेंद्रगढ़ योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के तत्वावधान में हुडा सेक्टर स्थित एक निजी स्कूल में छठी जिला स्तरीय योगासन प्रतियोगिता आयोजित की गई। तकनीकी सचिव अरुण कुमार ने बताया कि प्रतियोगिता में ट्रेडिशनल सिंगल, आर्टिस्टिक सिंगल, आर्टिस्टिक पेयर और रिदमिक पेयर मुकाबले हुए।
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ट्रेडिशनल सिंगल बॉयज वर्ग में दीपांशु, देवेश कुमार, नीरज कुमार, राकेश कुमार और सिकंदर कुमार ने अपनी-अपनी आयु श्रेणियों में प्रथम स्थान प्राप्त किया। गर्ल्स वर्ग में फलक, साक्षी, शिवानी, राकेश कुमार और निर्मला देवी विजेता रहीं। आर्टिस्टिक सिंगल में जयवंत और परिणीति ने बाजी मारी।
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डॉ. निलेश मुदगल ने कहा कि प्रतियोगिताओं से खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है। विजेता खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस अवसर पर डॉ. भंवर सिंह, रीना देवी और योगाचार्य डॉ. नितिन सहित निर्णायक मंडल के सदस्य मौजूद रहे।
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