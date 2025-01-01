Mahendragarh-Narnaul News: बच्चों को मिली दंत स्वच्छता की जानकारी
रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 12:21 AM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 12:21 AM IST
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नारनौल। राजकीय प्राथमिक विद्यालय गोद में आज मुख स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बलाह कलां से दंत चिकित्सा अधिकारी निहारिका चौहान और स्वास्थ्य कर्मी कैलाश उपस्थित रहे। निहारिका चौहान ने बच्चों को दांतों की सफाई, ब्रश करने के सही तरीके बताए। उन्होंने सभी बच्चों के दांतों की जांच की और स्वस्थ दांतों का महत्व समझाया। स्वास्थ्य कर्मी कैलाश ने मलेरिया और डेंगू जैसी मौसमी बीमारियों से बचाव के उपाय बताए। शिविर के अंत में बच्चों को मुफ्त टूथपेस्ट और दांतों की देखभाल के पंपलेट दिए गए। इस अवसर पर विद्यालय के अध्यापक नरेश कुमार, रेखा देवी और विद्यार्थी मौजूद थे। संवाद
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