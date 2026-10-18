Mahendragarh-Narnaul News: टायर फटने से पलटी कार, दो बच्चों के सिर से उठा पिता का साया

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पुलिस के अनुसार, लवली अपनी स्विफ्ट डिजायर कार से किसी काम के लिए नारनौल जा रहा था। ओल्ड राव होटल के पास अचानक कार का टायर फट गया। इससे गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई और लवली गंभीर रूप से घायल हो गया।हादसे की सूचना मिलने पर एनएचएआई की एंबुलेंस की मदद से घायल को नारनौल के नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया। वहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए गुरुग्राम रेफर कर दिया। हालांकि, उच्च चिकित्सा केंद्र पहुंचने से पहले ही रास्ते में उसकी मौत हो गई।बताया गया कि लवली अटेली में स्पेयर पार्ट्स की दुकान चलाता था। वह दुकान के लिए सामान लाने के उद्देश्य से नारनौल जा रहा था, तभी यह हादसा हो गया। लवली के परिवार में 12 साल की बेटी और सात साल का बेटा है। उसकी असमय मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।थाना प्रभारी अनिल कुमार ने बताया कि हादसे के बाद पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। आगे की जांच जारी है।