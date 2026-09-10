वैदिक गणित से आसान होगी गणना : मनोज

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मंडी अटेली। राजकीय महिला महाविद्यालय में वीरवार को ‘गणना कौशल और वैदिक गणित’ विषय पर व्याख्यान आयोजित किया गया। राजकीय महिला महाविद्यालय सेक्टर-14 गुरुग्राम के गणित विभाग के मनोज कुमार मुख्य वक्ता रहे। उन्होंने गणित और तकनीक के संबंध, दैनिक जीवन में गणित के उपयोग तथा वैदिक गणित की सरल विधियों की जानकारी दी। मनोज कुमार ने कहा कि वैदिक गणित की तकनीकों से जटिल गणनाएं भी कम समय में आसानी से की जा सकती हैं। उन्होंने छात्राओं को गणित के व्यावहारिक महत्व को समझने के लिए प्रेरित किया। संवाद