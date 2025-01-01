Mahendragarh-Narnaul News: नारनौल में अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर, दो डीपीसी तोड़ीं

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12 अक्तूबर को हुई इस कार्रवाई का नेतृत्व ड्यूटी मजिस्ट्रेट एवं सहायक नगर योजनाकार सतेंद्र कुमार ने किया। टीम ने अवैध रूप से विकसित किए जा रहे क्षेत्र में सड़कें उखाड़कर कॉलोनी के ढांचे को नष्ट किया। विज्ञापन

जिला नगर योजनाकार दिनेश सिंह ने लोगों से अपील की कि बिना विभागीय अनुमति के निर्माण न करें। कृषि भूमि को आवासीय या व्यावसायिक उपयोग में बदलने के लिए नियमानुसार लाइसेंस और अनुमति लेना जरूरी है। विज्ञापन विज्ञापन

उन्होंने कहा कि लोग प्रॉपर्टी डीलरों के बहकावे में आकर अवैध कॉलोनियों में प्लॉट न खरीदें। प्लॉट खरीदने से पहले कॉलोनी की वैधता की जांच जरूर करें। निर्माण शुरू करने से पहले भी अनुमति लेना अनिवार्य है। इसके लिए जिला नगर योजनाकार कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। 12 अक्तूबर को हुई इस कार्रवाई का नेतृत्व ड्यूटी मजिस्ट्रेट एवं सहायक नगर योजनाकार सतेंद्र कुमार ने किया। टीम ने अवैध रूप से विकसित किए जा रहे क्षेत्र में सड़कें उखाड़कर कॉलोनी के ढांचे को नष्ट किया।जिला नगर योजनाकार दिनेश सिंह ने लोगों से अपील की कि बिना विभागीय अनुमति के निर्माण न करें। कृषि भूमि को आवासीय या व्यावसायिक उपयोग में बदलने के लिए नियमानुसार लाइसेंस और अनुमति लेना जरूरी है।उन्होंने कहा कि लोग प्रॉपर्टी डीलरों के बहकावे में आकर अवैध कॉलोनियों में प्लॉट न खरीदें। प्लॉट खरीदने से पहले कॉलोनी की वैधता की जांच जरूर करें। निर्माण शुरू करने से पहले भी अनुमति लेना अनिवार्य है। इसके लिए जिला नगर योजनाकार कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।

नारनौल। शहर में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ जिला नगर योजनाकार विभाग ने सोमवार को कार्रवाई की। टीम ने बाईपास रोड के पास करीब दो एकड़ भूमि पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी में तोड़फोड़ की। इस दौरान दो डीपीसी तोड़ने के साथ पूरा सड़क नेटवर्क उखाड़ दिया गया। कार्रवाई जिला प्रशासन की मदद से पुलिस बल की मौजूदगी में की गई।