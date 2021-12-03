Mahendragarh-Narnaul News: श्यामपुरा में 30 को लगेगा बाबा हरिनाथ का मेला
रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 21 Aug 2026 12:21 AM IST
Updated Fri, 21 Aug 2026 12:21 AM IST
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सतनाली। श्यामपुरा गांव में हरिनाथ सेवा समिति और ग्रामीणों की ओर से 30 अगस्त को बाबा हरिनाथ का मेला आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में महंत योगी मंगलनाथ महाराज का सान्निध्य रहेगा। मेले का मुख्य आकर्षण कुश्ती दंगल होगा, जो दोपहर 2 बजे बाबा हरिनाथ खेल स्टेडियम में शुरू होगा। दंगल में विजेताओं के लिए 21 हजार, 11 हजार, 5100 और 3100 रुपये तक के नकद पुरस्कार रखे गए हैं। बच्चों के लिए दौड़ व खेल प्रतियोगिताएं भी होंगी। प्रतिभागियों को आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र लाना होगा। 29 अगस्त रात 8:15 बजे पंकज यादव एंड पार्टी भजन-कीर्तन करेगी। संवाद
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