Mahendragarh-Narnaul News: पांच माह से वेतन का इंतजार, चौकीदारों ने मंत्री आरती राव से लगाई गुहार

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चौकीदारों ने बताया कि खंड के 10 नवनियुक्त कर्मचारियों को पांच माह से वेतन नहीं मिला है। इससे उनके परिवारों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। उनका कहना है कि नियमानुसार हर माह सात तारीख से पहले वेतन खाते में आना चाहिए, लेकिन भुगतान समय पर नहीं हो रहा।संगठन ने सभी चौकीदारों का वेतन समय पर देने, तीन साल से नहीं बढ़े मानदेय को न्यूनतम वेतन के बराबर करने और पिछले छह माह से पीएफ का संदेश नहीं आने पर जानकारी देने की मांग की।इसके अलावा चौकीदारों ने ईएसआई सुविधा लागू करने और मृत्यु पोर्टल को सुचारू रूप से चलाने की मांग भी उठाई। उन्होंने कहा कि पोर्टल ठीक चलने से मृत्यु पंजीकरण समय पर होगा और संबंधित राशि मिलने में देरी नहीं होगी। संगठन ने सभी मांगों पर जल्द कार्रवाई की अपील की।