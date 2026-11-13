Mahendragarh-Narnaul News: ब्लोअर की हवा से गीले मैदान की फिक्र उड़ाने चला 12 साल का शौर्य

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शौर्य एक निजी स्कूल में आठवीं कक्षा के छात्र हैं। उनकी मां डॉ. कल्पना चौहान हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर हैं। तकनीकी और शैक्षणिक माहौल में पले-बढ़े शौर्य को बचपन से यह जानने की धुन थी कि मशीनें आखिर काम कैसे करती हैं।इसी जिज्ञासा ने उन्हें क्रिकेट मैदान में बारिश और ओस से होने वाली परेशानी का हल खोजने की प्रेरणा दी। ब्लोअर तकनीक और एआई आधारित प्रणाली की मदद से उन्होंने खास ड्रोन का डिजाइन तैयार किया।ड्रोन में छह पंखुड़ियां, स्टील और ब्लोअर सिस्टम लगाया गया है। दावा है कि यह करीब 7500 वर्ग मीटर के क्रिकेट मैदान को 15 से 20 मिनट में सुखा सकता है। एआई आधारित ऑटोमेटिक सिस्टम से इसे चलाने की योजना है।शौर्य के आविष्कार को पेटेंट मिल चुका है। अब इसे व्यावसायिक रूप देने के लिए कंपनियों से बातचीत जारी है। भारतीय सेना और सामान्य ड्रोन बनाने वाली कंपनियों के साथ भी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं।डॉ. कल्पना चौहान ने शौर्य की रुचि को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। शौर्य कई संस्थानों और प्रयोगशालाओं का भ्रमण भी कर चुके हैं। उनकी कहानी साबित करती है कि उम्र प्रतिभा और नए विचारों के रास्ते में बाधा नहीं बनती।