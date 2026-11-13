Mahendragarh-Narnaul News: शोध की शुद्धता और प्रकाशन की पारदर्शिता का पाठ पढ़ेंगे पीएचडी शोधार्थी

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कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शोधार्थियों को पाठ्यक्रम की जानकारी देना और शोध कार्य में नैतिकता, ईमानदारी तथा पारदर्शिता का महत्व समझाना था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने पीएचडी कार्यक्रम के तहत सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में दो क्रेडिट का यह पाठ्यक्रम अनिवार्य किया है।पाठ्यक्रम में शोध नैतिकता, वैज्ञानिक आचरण, प्रकाशन में होने वाली गड़बड़ियों, साहित्यिक चोरी से बचाव और शोध से जुड़े विभिन्न डिजिटल उपकरणों की जानकारी दी जाएगी। विश्वविद्यालय में वर्ष 2020-21 से केंद्रीय पुस्तकालय की ओर से इस पाठ्यक्रम का संचालन किया जा रहा है।पुस्तकालयाध्यक्ष एवं पाठ्यक्रम समन्वयक डॉ. संतोष सीएच ने शोधार्थियों को शुभकामनाएं दीं। साथ ही पाठ्यक्रम के संचालन में सहयोग के लिए कुलपति प्रो. टंकेश्वर कुमार का आभार जताया।उप पुस्तकालयाध्यक्ष डॉ. राजीव वशिष्ठ ने पुस्तकालय की सेवाओं, संसाधनों और पाठ्यक्रम की रूपरेखा के बारे में बताया। सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष नरेश कुमार ने विभिन्न ई-संसाधनों की जानकारी दी। सूचना वैज्ञानिक डॉ. विनिता मलिक ने आईसीटी आधारित सेवाओं और शोध पत्रिकाओं के सही चयन में मददगार टूल्स के बारे में बताया। उन्होंने कार्यक्रम का संचालन भी किया।