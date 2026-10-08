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Mahendragarh-Narnaul News: रैली के लिए 10 बसें भेजीं, रूटों पर दौड़ीं अतिरिक्त बसें

Thu, 08 Oct 2026 02:42 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 02:42 AM IST
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10 buses sent for the rally; additional buses ran on the routes.
संवाद न्यूज एजेंसी
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महेंद्रगढ़। गुरुग्राम में आयोजित रैली के लिए महेंद्रगढ़ बस स्टैंड से रोडवेज विभाग की ओर से 10 बसें भेजी गईं। बसों को रैली ड्यूटी में लगाए जाने के कारण कुछ रूटों पर यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। विभाग ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए संबंधित रूटों पर अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की।
विभाग के अनुसार प्रदेश सरकार की ओर से गुरुग्राम में आयोजित केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली के लिए प्रदेश के विभिन्न सब डिपो से बसों की मांग की गई थी। इसके तहत महेंद्रगढ़ बस स्टैंड से अटेली, सतनाली, सेहलंग और भोजावास रूट की एक-एक बस समेत कुल 10 बसें गुरुग्राम भेजी गईं। इन बसों का इस्तेमाल रैली में शामिल होने वाले लोगों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किया गया।
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रोडवेज अधिकारियों ने बताया कि रैली के कारण नियमित बस सेवा प्रभावित न हो, इसके लिए संबंधित रूटों पर वैकल्पिक और अतिरिक्त बसें चलाई गईं। इससे दैनिक यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में कम से कम परेशानी हो। अधिकारियों के अनुसार बसों की व्यवस्था यात्रियों की जरूरत को ध्यान में रखकर की गई है।
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