Mahendragarh-Narnaul News: स्टेशन पर 10 बोतल अवैध शराब बरामद

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नारनौल। रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने 10 बोतल अवैध शराब बरामद की। यह शराब प्लेटफॉर्म नंबर एक पर लावारिस बैग में मिली। सुबह करीब 11:10 बजे, रेखा, रमेश कुमार, सिपाही सतबीर और सिमरन ट्रेन चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान कार्यालय के सामने वाटर कूलर के पास एक लोहे की बेंच के नीचे काला बैग मिला। यात्रियों से पूछताछ के बाद भी बैग का कोई मालिक नहीं मिला। टीम ने बैग खोला तो उसमें एक प्लास्टिक की कैन में अवैध शराब पाई गई। कुल 10 बोतल शराब बरामद हुई। संवाद