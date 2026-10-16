Kurukshetra News: धुराला में युवा संसद, बेरोजगारी-पेपर लीक पर हुई बहस

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कुरुक्षेत्र। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय धुराला में जिला स्तरीय युवा संसद प्रतियोगिता आयोजित हुई। इसमें करीब 50 छात्र-छात्राओं ने युवा सांसदों की भूमिका निभाई। विद्यार्थियों ने बेरोजगारी, साइबर अपराध, पेपर लीक, पुरानी पेंशन और किसानों के मुद्दों पर बहस की। उन्होंने संसद की कार्रवाई का जीवंत प्रदर्शन किया और सदन में अपने विचार रखे। कार्यक्रम की शुरुआत युवा सांसदों के शपथ ग्रहण से हुई। रिम्पी ने स्पीकर और अंशिका ने नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाई। चर्चा के माध्यम से विद्यार्थियों ने संसदीय प्रक्रिया और लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझा। प्रतिभागियों ने ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत, सिरमौर भारत’ का संकल्प दोहराया। उन्होंने विकसित भारत-2047 के निर्माण में योगदान देने की शपथ भी ली। डाइट पलवल से जयसिंह और श्याम चरण निरीक्षक के रूप में शामिल हुए। विजय कौशिक और सुखविंदर देसवाल ने निर्णायक मंडल की भूमिका निभाई।