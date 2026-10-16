Kurukshetra News: किसान गोष्ठी में सरकारी योजनाओं की दी जानकारी

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हरियाणा में अधिकतर फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जा रही हैं। सहायक गन्ना अधिकारी बलजिंद्र सिंह ने गोष्ठी की अध्यक्षता की। गन्ना तकनीकी परियोजना के तहत गन्ने की नई तकनीक, कीड़े व बीमारियों पर चर्चा हुई। विज्ञापन

किसानों को चौड़ा कूड़ विधि, सिंगल बड, एमएचएटी सीड नर्सरी और रैटून मैनेजमेंट जैसी स्कीमों पर 3000 से 5000 रुपये प्रति एकड़ अनुदान की जानकारी मिली। संवाद हरियाणा में अधिकतर फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जा रही हैं। सहायक गन्ना अधिकारी बलजिंद्र सिंह ने गोष्ठी की अध्यक्षता की। गन्ना तकनीकी परियोजना के तहत गन्ने की नई तकनीक, कीड़े व बीमारियों पर चर्चा हुई।किसानों को चौड़ा कूड़ विधि, सिंगल बड, एमएचएटी सीड नर्सरी और रैटून मैनेजमेंट जैसी स्कीमों पर 3000 से 5000 रुपये प्रति एकड़ अनुदान की जानकारी मिली। संवाद

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शाहाबाद। भूमि सुधार एवं विकास निगम के अध्यक्ष गुरनाम सिंह सैनी ने गांव चिब्बा व मछरौली में किसान गोष्ठी को संबोधित किया। उन्होंने सरकार की किसान हितैषी योजनाओं पर जोर दिया, जिनसे किसानों को आर्थिक लाभ और फसलों का उचित मूल्य मिल रहा है।