Kurukshetra News: शारदा रामलीला में सीता हरण और जटायु मरण का मंचन
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 02:11 AM IST
Updated Fri, 16 Oct 2026 02:11 AM IST
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कुरुक्षेत्र। नेताजी सुभाष पार्क में जयश्री शारदा रामलीला एवं दशहरा सोसायटी ने सीता हरण, राम की बेकरारी और जटायु मरण के दृश्य दिखाए। दर्शनलाल सैनी के निर्देशन में सुमित गर्ग ने राम, शिव भटनागर ने लक्ष्मण और भूषण सैनी ने सीता का अभिनय किया। धर्मेश भारद्वाज रावण, महिपाल धीमान मारीच, मुकेश सिसोदिया अनोखा साधु और सचिन शर्मा जटायु बने। पलविंद्र सिंह पोलू ने स्वर्ण मृग का किरदार निभाया। अथर्व, सुक्खा, लव सैनी, अभिषेक और धैर्य ने रावण के दरबारी की भूमिका निभाई।
दर्शकों ने श्रीराम के जयकारे लगाए। रविकांत शर्मा, मनमोहन सिंह रावत, पवन सैनी, पंकज सिंगला और नरेंद्र राणा ने श्रीराम आरती में हिस्सा लिया। संरक्षक संजीव शर्मा पांडे और प्रधान कुलदीप सैनी ने स्मृति-चिह्न प्रदान किए। मंच संचालक मिंटू अग्रवाल सहित अन्य लोग भी उपस्थित रहे।
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दर्शकों ने श्रीराम के जयकारे लगाए। रविकांत शर्मा, मनमोहन सिंह रावत, पवन सैनी, पंकज सिंगला और नरेंद्र राणा ने श्रीराम आरती में हिस्सा लिया। संरक्षक संजीव शर्मा पांडे और प्रधान कुलदीप सैनी ने स्मृति-चिह्न प्रदान किए। मंच संचालक मिंटू अग्रवाल सहित अन्य लोग भी उपस्थित रहे।
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