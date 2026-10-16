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Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   The name of Goddess Durga dispels fear and distress: Gurucharan Das

मां दुर्गा का नाम हरता है भय-संकट : गुरुचरण दास

Fri, 16 Oct 2026 02:14 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 02:14 AM IST
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The name of Goddess Durga dispels fear and distress: Gurucharan Das
कुरुक्षेत्र। संस्थानम में श्रीमद्देवी कथा के दौरान आरती करते श्रद्धालु। आयोजक
कुरुक्षेत्र। गीता ज्ञान संस्थानम में जय मां दुर्गा-जय श्री महाकाल ट्रस्ट और सैनी परिवार बिशनगढ़ श्रीमद् देवी भागवत कथा करा रहे हैं। कथाव्यास गुरुचरण दास ने मां दुर्गा के नाम की महिमा बताई। उन्होंने कहा कि दुर्गा शब्द दुर्ग राक्षस के वध और दुर्गम संकटों को हरने से उत्पन्न हुआ। शास्त्रों के अनुसार, मां दुर्गा का नाम दैत्यनाशक, विघ्ननाशक, पापनाशक और शत्रुनाशक है।
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गुरुचरण दास ने बताया कि श्रद्धा से मां दुर्गा का स्मरण करने वाला व्यक्ति बड़े भय, संकट और आपदाओं से मुक्त होता है। दुर्गा सप्तशती में मां दुर्गा के 32 पवित्र नामों का वर्णन है। इनका नियमित जाप आयु, यश, धन और संतान सुख देता है। धर्मग्रंथों के अनुसार, मां दुर्गा का नाम जपना सहस्र देवी-देवताओं के नामों के जप के समान फलदायी है। ट्रस्ट अध्यक्ष राजेश मौद्गिल सहित यजमानों ने व्यासपीठ की पूजा की।
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