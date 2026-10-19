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Kurukshetra News: हरियाणा केसरी दंगल के लिए पहलवान चयनित

Mon, 19 Oct 2026 02:23 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 02:23 AM IST
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Wrestlers selected for Haryana Kesari Dangal
कुरुक्षेत्र। हरियाणा केसरी कुमार दंगल 2026 के लिए कुरुक्षेत्र के उमरी केंद्र पर ट्रायल आयोजित हुए। इसके बाद चयनित खिलाड़ियों की सूची जारी कर दी गई है। इसमें अंडर-17, अंडर-20 और सीनियर पुरुष वर्ग के पहलवान शामिल हैं।
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अंडर-17 बालक वर्ग में आर्यन (45 किलोग्राम), सात्विक (48 किलोग्राम), गुरशक्ति (51 किलोग्राम) और राम रतन (55 किलोग्राम) का चयन हुआ। करण (60 किलोग्राम), धनंजय कुमार (65 किलोग्राम), लवकेश (71 किलोग्राम) और मनीष गिल (80 किलोग्राम) भी सूची में हैं। पुष्पिंदर सिंह (92 किलोग्राम) और विजेंद्र सिंह (110 किलोग्राम) ने भी जगह बनाई है। अंडर-20 बालक वर्ग में रवि कुमार (57 किलोग्राम), करण मलिक (61 किलोग्राम) और देव (65 किलोग्राम) चयनित हुए। आदित्य (74 किलोग्राम) और प्रिंस शर्मा (79 किलोग्राम) के नाम भी शामिल हैं। सीनियर पुरुष वर्ग में अभिषेक (57 किलोग्राम), जतिन नरवाल (61 किलोग्राम) और हर्ष (70 किलोग्राम) का चयन हुआ। लविष (74 किलोग्राम), बलविंदर (79 किलोग्राम), राहुल (86 किलोग्राम), जतिन काला (92 किलोग्राम) और पवन मलिक (97 किलोग्राम) भी सूची में हैं।
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