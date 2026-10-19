Kurukshetra News: कुरड़ी के मां बाला सुंदरी मंदिर में 1008 कन्याओं का पूजन

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सुबह चार बजे से ही मंदिर में भक्तों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गईं। दूरदराज से पहुंचे श्रद्धालुओं ने मां के चरणों में शीश नवाकर परिवार की सुख-समृद्धि और बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।मंदिर के प्रधान एडवोकेट जयनारायण दीक्षित ने बताया कि यहां श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। महाष्टमी पर महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसकी पूर्णाहुति स्वामी संतोष ओंकार और स्वामी शक्ति देव ने डाली। इसके बाद मां को भोग लगाकर कन्याओं का पूजन किया गया।