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Kurukshetra News: भारत को जानो प्रश्नोत्तरी में गुरुकुल, केसरी देवी स्कूल प्रथम

Mon, 19 Oct 2026 02:24 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 02:24 AM IST
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Gurukul and Kesari Devi School secure first place in the 'Know India' quiz.
कुरुक्षेत्र। भारत विकास परिषद की मैत्रेयी शाखा ने रविवार को भारत को जानो प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया। यह प्रतियोगिता कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय स्थित यूनिवर्सिटी सीनियर सेकेंडरी मॉडल स्कूल में हुई। सीनियर वर्ग में गुरुकुल कुरुक्षेत्र ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। जूनियर वर्ग में केसरी देवी सैनिक स्कूल, लौहार माजरा की टीम पहले स्थान पर रही।
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जूनियर वर्ग में यूनिवर्सिटी सीनियर सेकेंडरी मॉडल स्कूल दूसरे और गुरुकुल कुरुक्षेत्र तीसरे स्थान पर रहे। सीनियर वर्ग में गीता निकेतन आवासीय विद्यालय दूसरे और दिल्ली पब्लिक स्कूल तीसरे स्थान पर रहे। नगर परिषद थानेसर की पूर्व अध्यक्ष उमा सुधा और भारत विकास परिषद की मैत्रेयी शाखा की अध्यक्ष डॉ. ममता सचदेवा ने विजेता विद्यार्थियों को सम्मानित किया। उमा सुधा ने ऐसी प्रतियोगिताओं को ज्ञानवर्धक बताया। डॉ. ममता सचदेवा ने भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति जागरूकता पर बल दिया।
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