फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   Workers must work with unity: Baghel

कार्यकर्ताओं को एकजुटता से करना होगा काम : बघेल

Tue, 22 Sep 2026 02:49 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र Updated Tue, 22 Sep 2026 02:49 AM IST
विज्ञापन
Workers must work with unity: Baghel
बाबैन। कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मलेन को संबो​धित करते सांसद सतपाल ब्रह्मचारी। स्वयं - फोटो : Samvad
बाबैन। कांग्रेस पार्टी को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को एकजुटता के साथ सक्रिय भूमिका निभानी होगी। कांग्रेस की असली ताकत उसके कार्यकर्ता हैं और मजबूत संगठन के बिना जनता की आवाज को प्रभावी ढंग से उठाना संभव नहीं है। यह आह्वान कांग्रेस प्रदेश सह प्रभारी जितेंद्र बघेल ने किया।
विज्ञापन

वे निजी पैलेस में आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन काे मुख्य तौर पर संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन में सांसद सतपाल ब्रह्मचारी ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में हरियाणा विकास के अनेक क्षेत्रों में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल था, लेकिन भाजपा सरकार आने के बाद प्रदेश की स्थिति लगातार खराब हुई है।
विज्ञापन

जिला प्रधान मेवा सिंह ने सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी लगतार सगठंन को मजबूत करने का काम कर रही है और लाडवा हलके में भी एक मजूबत सगंठन तैयार हो चुका है जो पार्टी को मजबूत करने का काम करेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

सम्मेलन में मंच संचालन कांग्रेस के बाबैन ब्लाक प्रधान जयपाल पांचाल ने किया । इस माैके पर शाहाबाद विधायक रामकरण काला, पूर्व विधायक रमेश गुप्ता, जिला कांग्रेस कोषाध्यक्ष संजीव भूखड़ी, एसी सेल जिलाध्यक्ष कंवरपाल काला, संघोर मंडल प्रधान प्रिंस घिसरपड़ी, बाबैन मंडल प्रधान रामपाल सैनी, सुनारियों मंडल प्रधान राजेश, पूर्व मार्केट कमेटी चेयरमैन के हरकेश सैनी, लाभ सिंह मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed