Kurukshetra News: खेड़ी मारकंडा रोड का होगा पुर्ननिर्माण व सौंदर्यकरण, खर्च होंगे 75 लाख
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:53 AM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:53 AM IST
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कुरुक्षेत्र। लंबे समय से खस्ताहाल खेड़ी मारकंडा रोड का पुर्न निर्माण व सौंदर्यकरण होगा, जिस पर 74.76 लाख रुपए का बजट खर्च होगा। इस कार्य का सोमवार को पूर्व मंत्री सुभाष सुधा ने शुभारंभ किया। कार्य पूरा होने के बाद न केवल दर्जनों गांवों व शहरवासियों की आवाजाही सुगम होगी बल्कि हादसों पर भी अंकुश लग पाएगा।
पूर्व राज्यमंत्री सुभाष सुधा ने इस दौरान कहा कि थानेसर शहर में सडक़ों के निर्माण, पार्कों के सौन्द्रयीकरण, दिव्यांगजनों के लिए पार्क का विकास और सामुदायिक केंद्र के निर्माण के साथ साथ अन्य विकास कार्यो पर करोड़ों रुपए की राशि खर्च की जा रही है। इन विकास कार्यों से संबंधित क्षेत्रों में सडक़ एवं आधारभूत सुविधाओं में सुधार होगा तथा स्थानीय निवासियों को बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
पूर्व राज्यमंत्री ने कहा कि नगर परिषद थानेसर द्वारा शहर के सभी वार्डों में आवश्यकता के अनुसार विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि नागरिकों को बेहतर सडक़, पार्क, सामुदायिक एवं अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सके।
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उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र के खेड़ी मारकंडा रोड पर सरस्वती नदी पुलिया से लेकर कॉमरेड कॉलोनी के पास स्थित श्मशान घाट तक जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (फेड) द्वारा सीवर लाइन बिछाने हेतु की गई सडक़ कटिंग की विशेष मरम्मत का कार्य शुरु कर दिया गया है। इस कार्य के लिए एक निजी एजेंसी को टेंडर अलॉट किया गया है। सीवर लाईन बिछाने के कार्य को पूरा करने के लिए एजेंसी के साथ 74.76 लाख रुपए का अनुबंध किया गया है। एजेंसी को यह कार्य करीब 6 माह में पूरा करना होगा। इस अवसर पर सोमनाथ नंबरदार, प्रवीण मंडल अध्यक्ष, राजेश कुमार, राजू प्रतापगढ़, डॉ. केसरी, विक्की सैनी, करमजीत, शिव कुमार शर्मा एवं राजेंद्र संधू सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। संवाद
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पूर्व राज्यमंत्री सुभाष सुधा ने इस दौरान कहा कि थानेसर शहर में सडक़ों के निर्माण, पार्कों के सौन्द्रयीकरण, दिव्यांगजनों के लिए पार्क का विकास और सामुदायिक केंद्र के निर्माण के साथ साथ अन्य विकास कार्यो पर करोड़ों रुपए की राशि खर्च की जा रही है। इन विकास कार्यों से संबंधित क्षेत्रों में सडक़ एवं आधारभूत सुविधाओं में सुधार होगा तथा स्थानीय निवासियों को बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
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पूर्व राज्यमंत्री ने कहा कि नगर परिषद थानेसर द्वारा शहर के सभी वार्डों में आवश्यकता के अनुसार विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि नागरिकों को बेहतर सडक़, पार्क, सामुदायिक एवं अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सके।
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उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र के खेड़ी मारकंडा रोड पर सरस्वती नदी पुलिया से लेकर कॉमरेड कॉलोनी के पास स्थित श्मशान घाट तक जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (फेड) द्वारा सीवर लाइन बिछाने हेतु की गई सडक़ कटिंग की विशेष मरम्मत का कार्य शुरु कर दिया गया है। इस कार्य के लिए एक निजी एजेंसी को टेंडर अलॉट किया गया है। सीवर लाईन बिछाने के कार्य को पूरा करने के लिए एजेंसी के साथ 74.76 लाख रुपए का अनुबंध किया गया है। एजेंसी को यह कार्य करीब 6 माह में पूरा करना होगा। इस अवसर पर सोमनाथ नंबरदार, प्रवीण मंडल अध्यक्ष, राजेश कुमार, राजू प्रतापगढ़, डॉ. केसरी, विक्की सैनी, करमजीत, शिव कुमार शर्मा एवं राजेंद्र संधू सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। संवाद