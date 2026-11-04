फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   Vanshika stood first in the lamp decoration category, while Avneet took the top spot in the toran-making category.

Kurukshetra News: दीप सज्जा में वंशिका और तोरण बनाओ में अवनीत रहीं प्रथम

Wed, 04 Nov 2026 02:26 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 02:26 AM IST
विज्ञापन
Vanshika stood first in the lamp decoration category, while Avneet took the top spot in the toran-making category.
कुरुक्षेत्र। दीपावली के उपलक्ष्य में गीता कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में दीप सज्जा, कार्ड बनाओ और तोरण बनाओ प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।
विज्ञापन

विद्या भारती हरियाणा एवं हिंदू शिक्षा समिति के संयुक्त तत्वावधान में हुई प्रतियोगिताओं में पहली से बारहवीं कक्षा तक की छात्राओं ने चार वर्गों में उत्साह से भाग लिया। दीप सज्जा के शिशु वर्ग में वंशिका, बाल वर्ग में अंशिका, किशोर वर्ग में मानसी तथा तरुण वर्ग में दिव्यांशी और मैना प्रथम रहीं। तोरण बनाओ में शिशु वर्ग से अवनीत, बाल वर्ग से प्रियांशी, किशोर वर्ग से जागृति तथा तरुण वर्ग से हर्षप्रीत और रिया ने बाजी मारी। कार्ड बनाओ में गुंजन, रीत, खुशी और अर्शप्रीत अपने-अपने वर्ग में प्रथम रहीं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed