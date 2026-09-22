Kurukshetra News: ट्रैक्टर से टकराकर दूसरे ट्राले में घुसा ट्रक, चालक गंभीर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र Updated Tue, 22 Sep 2026 02:47 AM IST
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लाडवा। लाडवा रादौर मार्ग पर बन मोड़ के पास ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रॉले में आमने-सामने की टक्कर हो गई। टक्कर के बाद ट्राला सामने से आ रहे दूसरे ट्राला से टकरा गया, जिससे ट्राला चालक और परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गए।
दोनों घायलों को शीशा तोड़कर बाहर निकाला गया। घायल चालक सुनील निवासी बीकानेर राजस्थान निवासी है।
चालक सुनील ने पुलिस को बताया कि वे राजस्थान के बीकानेर से पत्थर लेकर देहरादून उत्तराखंड के लिए चले थे। सुबह करीब 6 बजे जैसे ही वह बन मोड़ के पास पहुंचे तो उसे नींद की झपकी आ गई और सामने से आ रहे ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गए। टक्कर लगने के बाद ट्राला अनियंत्रित हो गया और दूसरे ट्रॉले में जा घुसा।
टक्कर लगने के बाद वह दोनों ट्राले के बोनट में बुरी तरह फस गए। राहगीरों एवं अन्य लोगों की सहायता से शीशा तड़कर उसे और परिचालक को बोनट से बाहर निकाला गया। एंबुलेंस की सहायता से उन दोनों को लाडवा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। संवाद
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दोनों घायलों को शीशा तोड़कर बाहर निकाला गया। घायल चालक सुनील निवासी बीकानेर राजस्थान निवासी है।
चालक सुनील ने पुलिस को बताया कि वे राजस्थान के बीकानेर से पत्थर लेकर देहरादून उत्तराखंड के लिए चले थे। सुबह करीब 6 बजे जैसे ही वह बन मोड़ के पास पहुंचे तो उसे नींद की झपकी आ गई और सामने से आ रहे ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गए। टक्कर लगने के बाद ट्राला अनियंत्रित हो गया और दूसरे ट्रॉले में जा घुसा।
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टक्कर लगने के बाद वह दोनों ट्राले के बोनट में बुरी तरह फस गए। राहगीरों एवं अन्य लोगों की सहायता से शीशा तड़कर उसे और परिचालक को बोनट से बाहर निकाला गया। एंबुलेंस की सहायता से उन दोनों को लाडवा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। संवाद
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