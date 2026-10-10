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Kurukshetra News: आज सरस्वती तीर्थ के आसपास डायवर्ट रहेंगे रूट

Sat, 10 Oct 2026 02:52 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 02:52 AM IST
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Traffic routes around Saraswati Tirath will be diverted today.
पिहोवा। अमावस्या के चलते शनिवार को सरस्वती तीर्थ पर श्रद्धालुओं की संभावित भारी भीड़ को देखते हुए 10 अक्तूबर के लिए यातायात व्यवस्था के संबंध में आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार, पिहोवा चौक (सरस्वती गेट) से सरस्वती तीर्थ तक चार पहिया वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। सरस्वती तीर्थ की ओर आने वाले चार पहिया वाहनों को पिहोवा चौक से नगर पालिका की अंडरग्राउंड पार्किंग की ओर भेजा जाएगा। श्रद्धालुओं को वहां अपने वाहन खड़े करके पैदल तीर्थ तक जाना होगा। चिकित्सकीय कारणों से अथवा बच्चों के साथ चार पहिया वाहन में आने वाले श्रद्धालुओं को पिहोवा मुख्य चौक से अंबाला रोड तथा ड्रेन रोड के रास्ते सरस्वती तीर्थ तक जाने की अनुमति होगी।
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उपमंडल अधिकारी नागरिक राहुल कनवारिया ने कहा कि ड्यूटी पर तैनात एंबुलेंस, अग्निशमन वाहन, पुलिस तथा अन्य आपातकालीन वाहनों को प्रतिबंध से छूट रहेगी। यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए थाना शहर पिहोवा के एसएचओ को पिहोवा चौक पर बैरिकेडिंग लगाने और पुलिस कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, नगर पालिका के सचिव को अंडरग्राउंड पार्किंग चालू रखने तथा पार्किंग की दिशा बताने वाले सूचना बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
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