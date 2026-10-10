Kurukshetra News: एथलेटिक में सुमित, खुशबू सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी

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पुरुष वर्ग की 100 मीटर दौड़ में सुमित धीमान प्रथम, सुमित पाल द्वितीय और अंकुश तृतीय रहे। लंबी कूद में सुमित पाल ने पहला, ध्रुव कश्यप ने दूसरा और सुमित धीमान ने तीसरा स्थान हासिल किया। ऊंची कूद में मनजीत प्रथम, सुमित धीमान द्वितीय और सुमित पाल तृतीय रहे। गोला फेंक में मनजीत, फिरोज खान और अंकुश क्रमशः पहले तीन स्थानों पर रहे। डिस्कस थ्रो में अंकुश प्रथम, सुमित पाल द्वितीय और लाजपत तृतीय रहे। महिला वर्ग की 100 मीटर दौड़ में मुस्कान प्रथम, खुशबू द्वितीय और पलक तृतीय रहीं। लंबी कूद में रजिया, अंजलि और सीमा ने क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा स्थान पाया।ऊंची कूद में खुशबू प्रथम, महक द्वितीय और खुशी तृतीय रहीं। गोला फेंक में कुलबीर कौर प्रथम, खुशबू द्वितीय और रीतू तृतीय रहीं। डिस्कस थ्रो में कुलबीर प्रथम, खुशबू द्वितीय और स्नेहा तृतीय रहीं। समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह में राजकीय महाविद्यालय भेरियां के प्राचार्य डॉ. सुभाष शर्मा मुख्य अतिथि और सरस्वती एजुकेशन ट्रस्ट के निदेशक तुषार गुप्ता विशिष्ट अतिथि रहे।