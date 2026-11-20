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पुलिस प्रवक्ता के नरेश कुमार के अनुसार, पांच अक्तूबर को गांव बुहावी निवासी युवक को सोशल मीडिया पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर संत निश्चल सिंह स्कूल के पास बुलाया गया था। वहां कार में सवार होकर आए पांच-छह युवकों ने उसकी कार में डंडों से तोड़फोड़ की और उसके साथ मारपीट कर उसे घायल कर दिया था। शिकायत पर थाना लाडवा में मामला दर्ज किया गया था।जांच के दौरान पुलिस ने पहले हरविंद्र सिंह निवासी बड़तौली को गिरफ्तार कर वारदात में इस्तेमाल कार और डंडा बरामद किया था। इसके बाद 12 अक्तूबर को एक नाबालिग को भी जांच में शामिल किया गया। उसकी निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल डंडा बरामद हुआ था। अब तीसरे आरोपी जशनदीप सिंह की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।थार से उतारकर युवक को पीटा, अपहरण की कोशिश, दो आरोपी गिरफ्तार- शांति नगर में धन्ना भगत स्कूल के पास हुई थी वारदात- मोटरसाइकिल, मोबाइल और डंडा बरामद, तीन दिन के रिमांड पर आरोपीसंवाद न्यूज एजेंसीकुरुक्षेत्र। केयूके थर्ड गेट क्षेत्र के शांति नगर में थार गाड़ी सवार युवक को रोककर मारपीट करने और अपहरण की कोशिश करने के मामले में अपराध अन्वेषण शाखा-1 की टीम ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान सौरभ उर्फ कोच्ची निवासी लक्ष्मण कॉलोनी, थानेसर और मुनीष निवासी गांव सावंत, जिला करनाल के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल, मोबाइल और डंडा बरामद किया है। दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर तीन दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है।पुलिस प्रवक्ता नरेश के अनुसार, दो अगस्त को नरवाना निवासी युवक को सोशल मीडिया पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर शांति नगर स्थित धन्ना भगत स्कूल के पास मिलने के लिए बुलाया गया था। युवक कुरुक्षेत्र के एक स्टडी सेंटर में पढ़ाई कर रहा था। वहां मोटरसाइकिल पर आए तीन युवकों ने उसकी थार गाड़ी रुकवाई और उसे बाहर निकालकर एक तरफ ले गए। इसके बाद डंडों से हमला कर उसे घायल कर दिया। युवक की शिकायत पर थाना केयूके में मामला दर्ज किया गया था।मामले की जांच अपराध अन्वेषण शाखा-1 को सौंपी गई। पुलिस ने 18 नवंबर को गुप्त सूचना के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, सौरभ से वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल और मुनीष से मोबाइल व डंडा बरामद किया गया है। पुलिस रिमांड के दौरान आरोपियों से वारदात में शामिल अन्य युवकों और घटना से जुड़े पहलुओं के बारे में पूछताछ की जाएगी।