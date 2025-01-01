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कुरुक्षेत्र। उमंग संस्था की ओर से गांव बारना के शहीद सुरेंद्र कुमार की याद में पीएमश्री शहीद सुरेंद्र कुमार राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में श्रद्धांजलि समारोह हुआ। शहीद सुरेंद्र कुमार वर्ष 2001 में जम्मू-कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में गोली लगने से वीरगति को प्राप्त हुए थे। कार्यक्रम में नाबार्ड के निदेशक डॉ. ऋषिपाल मथाना और सरस्वती हैरिटेज बोर्ड के वाइस चेयरमैन धुमन सिंह किरमच पहुंचे। उन्होंने शहीद को श्रद्धासुमन अर्पित किए। डॉ. ऋषिपाल ने कहा कि वीरों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। संस्था अध्यक्ष देवीलाल बारना ने बताया कि पिछले करीब 20 वर्षों से शहीद की याद में समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दीं। संवाद