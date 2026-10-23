फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   The city was divided into 60 zones to ensure water supply.

Kurukshetra News: शहर को 60 हिस्सों में बांटकर पहुंचाया पानी

Fri, 23 Oct 2026 06:03 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र Updated Fri, 23 Oct 2026 06:03 AM IST
विज्ञापन
The city was divided into 60 zones to ensure water supply.
पिहोवा। शहर में जनरेटर लगाकर पब्लिक हेल्थ विभाग के कर्मचारी पानी की सप्लाई करते हुए । संवाद - फोटो : खेती और किसान के सम्मान पर आंच नहीं आने दूंगा : शिवराज सिंह
कुरुक्षेत्र। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के बीच पेयजल आपूर्ति बाधित न हो, इसके लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने वैकल्पिक व्यवस्था कर शहर के अलग-अलग हिस्सों में पानी पहुंचाया। विभाग ने कुरुक्षेत्र शहर को 60 हिस्सों में बांटकर आपूर्ति का प्रबंध किया। इनमें 32 कॉलोनियों में बिजली से, 16 में जनरेटर और 12 कॉलोनियों में टैंकरों के माध्यम से पानी पहुंचाया गया। वहीं, पिहोवा में भी जन स्वास्थ्य विभाग ने खुद जनरेटर लगाकर पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था संभाली, ताकि लोगों को पानी की किल्लत का सामना न करना पड़े।
विज्ञापन


उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान लोगों को पेयजल की समस्या से बचाने के लिए विशेष प्रबंध किए गए। विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने आपसी तालमेल से वैकल्पिक इंतजाम किए, ताकि जरूरी सेवाएं प्रभावित न हों।
विज्ञापन


इन क्षेत्रों में बिजली से पहुंचाया पानी

मस्तिा हाउस, चक्रवर्ती मोहल्ला, दर्रा खेड़ा, धोबी मोहल्ला, चक्रवर्ती मोहल्ला नंबर-2, झांसा रोड, शेख चेहली, प्रोफेसर कॉलोनी, शांति नगर, दीदार नगर धर्मशाला, दीदार नगर महेंद्र, सुदर्शन मोहल्ला, रविदास मोहल्ला, आंचला चौक, गर्ल्स स्कूल क्षेत्र, लक्ष्मण कॉलोनी, कल्याण नगर, अचार वाली गली, पोस्टिंग स्टेशन, श्याम कॉलोनी, जनता स्कूल, सुभाष चंद्र पार्क, शास्त्री मार्केट, मां भद्रकाली मंदिर, दुर्गा कॉलोनी और नरकतारी रोड सहित अन्य क्षेत्रों में बिजली के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की गई।
विज्ञापन
विज्ञापन


जनरेटर और टैंकरों से भी हुई आपूर्ति

डीसी कॉलोनी, मिनी लघु सचिवालय, हरि नगर, विष्णु कॉलोनी, गुरदेव नगर, संधू मंडी, शीला नगर, प्रेम नगर, विश्वास नगर, कृष्णा नगर गामड़ी-7बी, एकता विहार, कंग कॉलोनी, पटियाला बैंक कॉलोनी, शास्त्री नगर, पटेल नगर और न्यू कॉलोनी में जनरेटर के माध्यम से पानी पहुंचाया गया।

वहीं, कैलाश नगर, गोबिंदगढ़, आकाश नगर, ढिल्लों कॉलोनी, चनारथल कॉलोनी, ब्रह्मसरोवर क्षेत्र, मोहन नगर, विशिष्ट कॉलोनी, कामरेड कॉलोनी, ज्योति नगर, प्रताप कॉलोनी और बैंक कॉलोनी में टैंकरों से पेयजल उपलब्ध कराया गया।


उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन का प्रयास है कि बिजली आपूर्ति बाधित होने जैसी परिस्थितियों में भी लोगों को जरूरी सुविधाएं मिलती रहें। इसके लिए संबंधित विभागों को आपसी तालमेल से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed