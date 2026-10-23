Kurukshetra News: खुद आग लगाने वाले किसान के मामले में तीन के खिलाफ शिकायत

विज्ञापन

ग्रामीणों ने उन्हें तीन लोगों के खिलाफ शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। शिकायत में बिजली निगम के दो कर्मचारियों और पड़ोसी चरणजीत सिंह का नाम शामिल किया गया है। एसपी चंद्रमोहन ने शिकायत को जांच के लिए डीएसपी शाहाबाद के पास भेज दिया है।किसान के बड़े भाई जग्गीर सिंह ने बताया कि वह नगर डैम में नौका चलाने का काम करते हैं। वह ग्रामीणों के साथ एसपी कार्यालय पहुंचे थे।उनके अनुसार, एसपी ने चार ग्रामीणों को अंदर बुलाकर उनकी शिकायत सुनी और इसके बाद शिकायत डीएसपी शाहाबाद को भेज दी। जग्गीर सिंह ने बताया कि उनके भाई की हालत बेहद गंभीर है। उनका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिजली निगम के कर्मचारी उनके परिवार को लगातार चक्कर कटवा रहे थे। संवाद